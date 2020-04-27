النائب العام يكشف اتهامات سما المصري.. منها إغراء بالدعارة

قرر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام في مصر، حبس الفنانة سما المصري بعد توجيه عده اتهامات لها.

وقال بيان النائب العام صدر فجر الاثنين، إنه تقرر حبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها سما المصري، أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

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كما ذكر البيان أن الفنانة اعتدت على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وقامت بإنشاء وإدارة واستخدام تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

وأضاف أنه وبعرض أمر النظر في مد حبس الفنانة على قاضي المعارضات، أمر بمد فترة الحبس 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

صور مخلة

كما كشف البيان أن وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "‪Facebook‬" عدد كبير من الشكاوى ضدها، لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها.

وأضافت أن الإدارة قدمت تقريرا بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام الذي أمر باتخاذ إجراءات التحقيق، فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.

هذا وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح الجمعة الماضية، من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها أنكرت ما نسب إليها، دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءات جنسية أو دعوة إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام.‬

‫وأكدت الفنانة في التحقيقات مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلاً لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "Youtube"، وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

صور وفيديوهات إباحية

وكان عدد من المحامين اضافة إلى المذيعة ريهام سعيد قد تقدموا ببلاغات ضد سما المصري، بسبب نشرها صورًا وفيديوهات إباحية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لإثارة الغرائز، متهمين الفنانة بضرب كل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط.

ونشرت الفنانة صورا مخلة ومنافية للآداب العامة على حساباتها على مواقع التواصل وفق بلاغ أحد المحامين ضدها، مؤكدا أنها تهدف للشهرة وتحقيق أكبر نسبة من المشاهدات، مما يعود عليها بمكاسب مالية طائلة، فيما تقدمت المذيعة ريهام سعيد ببلاغ ضدها تتهمها فيه بالترويح لأعمال منافية.

وتثير الفنانة سما المصري الجدل دائما في مصر حيث ارتبط اسمها بمعارك وقضايا مع شخصيات عامة وفنية ورواد مواقع التواصل، بسبب تصريحاتها وصورها وفيديوهاتها.

وأغلقت السلطات من قبل قناه تلفزيونية مملوكة للفنانة أطلقت عليها اسم "فلول" واستخدمتها للسخرية من بعض السياسيين والشخصيات العامة.