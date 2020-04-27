كورونا يتسلل لكنائس مصر.. إصابة قيادتين في دمياط وقنا

تسلل فيروس كورونا إلى كنائس مصر، حيث أصيب قيادتان كنسيتان في دمياط وقنا بفيروس كورونا.

وكشف مصدر كنسي بمطرانية دمياط شمال البلاد عن إصابة القمص صرابامون متري، وكيل المطرانية، بالوباء، وخضوعه للعلاج في مستشفى العزل الصحي ببلطيم.

موضوع يهمك عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، إلى مقر عمله في "10 داونينغ ستريت" بعد تعافيه من فيروس كورونا، وذلك بعد... بعد تعافيه من كورونا.. جونسون يعود لـ 10 داونينغ ستريت فيروس كورونا

وقال لـ"العربية.نت": "إن وكيل المطرانية أصيب بالفيروس ونقل لمستشفى العزل ببلطيم وحالته تتحسن، كما أصيبت أسرته أيضاً".

كما أعلن عن إصابة القمص بيشوي ناروز كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم التابعة لمطرانية قنا، بفيروس كورونا ونقله لمستشفى العزل بأسوان.

ولم يعرف بعد سبب إصابة القياديين الكنسيين، خاصة أن الكنيسة القبطية في مصر قررت قبل أسابيع وقف إقامة القداديس، و إغلاق الكنائس منعا للتجمعات، وتجنبا لانتشار كورونا.

215 إصابة جديدة

هذا وقررت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداس والأنشطة.

كما أوضح بيان صادر عن الكنيسة وجوب غلق قاعات العزاء واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفى فقط، على أن تقوم كل "إبراشية" بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت، الأحد، تسجيل 215 إصابة جديدة لفيروس كورونا و10 حالات وفاة.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى، الأحد، بلغ 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.