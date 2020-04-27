مصر.. إصابات كورونا تصل إلى 4782 بينها 337 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، عن تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعهم مصريون، و20 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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كما ذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد حتى الاثنين هو 4782، حيث شفي 1236 منهم وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وتوفي 337.

وصرحت عن خروج 60 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236.

إلى ذلك أوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 1602، بينهم الـ1236 متعافياً.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.