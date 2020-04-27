مصر.. عزل 14 أسرة بقرية في بني سويف بعد تفشي كورونا

أكد مصدر بمديرية الصحة ببني سويف جنوب مصر، اليوم الاثنين، عزل 14 أسرة مكونة من 80 شخصاً، منزلياً، بقرية أهوه التابعة لمركز بني سويف، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد داخل القرية ونقلهم إلى مستشفى العزل بملوي في المنيا.

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واتخذت مديرية الصحة عددًا من الإجراءات الوقائية بداية من تطهير المنازل والشوارع بالقرية، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على عدد من المخالطين للحالات الإيجابية ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول.

كانت السلطات المصرية عزلت أكثر من 10 قرى بعد اكتشاف حالات إيجابية بفيروس كورونا بين الأهالي.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس الأحد، تسجيل 215 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و10 حالات وفاة.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى، الأحد، بلغ 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.