5 وفيات و91 إصابة بكورونا بين أطباء مصر

واصل فيروس كورونا تسلله للطواقم الطبية في مصر، حيث انتهى به المطاف أخيرا في مستشفى جامعة قناة السويس فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس من الأطباء.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الاطباء إن أعداد الأطباء المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 91 طبيبا، و 5 وفيات، في ظل التجاهل الشديد من جانب وزارة الصحة المصرية في حماية الطواقم الطبية التي تواجه الوباء القاتل بدون إجراءات وقائية لازمة.

وأضاف أن النقابة طالبت بضرورة تدخل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لحل تلك المشكلة، حماية لأرواح أفراد جيش مصر الأبيض، الذي يخوض المواجهة مع كورونا معزولا، وبدون إجراءات وقائية كاملة، وبلوائح مالية وإدارية متخبطة.

إلى ذلك، اكتشفت السلطات المصرية وجود إصابة بكورونا داخل مستشفى جامعة قناة السويس في الإسماعيلية، وعلى الفور تم عزل الطاقم الطبي المخالط وهم 5 أطباء و13ممرضا وممرضة وتعقيم وتطهير المستشفى وأقسام الطوارئ.

وقررت السلطات إخلاء مبنى للعناية المركزة وعزل الطاقم الطبي والعمال بالمستشفى إثر مخالطتهم لحالة مصابة بفيروس كورونا.

وكشفت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، في بيان رسمي تفاصيل الحالة، وقالت إن المستشفى استقبل مريضة يوم 23 إبريل الحالي تعاني من غيبوبة سكر وحموضة بالدم وحالتها العامة غير مستقرة، وأدخلت غرفة العزل بالعناية المركزة وأجريت لها الفحوصات اللازمة.

وذكرت أن الفحوصات أثبتت اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، وعلى الفور تم تحويلها لمبنى العزل المنفصل بالمستشفى، مضيفة أنه تم التأكد من التشخيص مساء أمس بفيروس كورونا، وتحويلها إلى مستشفى أبو خليفة مع إخلاء العناية المركزة وتعقيمها وتطهيرها.

وكانت السلطات المصرية قد قررت صباح اليوم الثلاثاء ايضا إغلاق قسم الأعصاب في مبنى الباطنة الخاصة بمستشفى جامعة المنصورة شمال البلاد، وعزل كل من بداخله بعد اكتشاف 9 حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأعلن الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، إغلاق مبنى الباطنة الخاصة بالمستشفى الجامعي الرئيسي، والذى يضم 5 أقسام تشمل الأعصاب والمتوطنة والصدر والجلدية والعزل، مع عزل جميع الأطقم الطبية بداخله، بعد ظهور 9 إصابات بفيروس كورونا.

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وتسلل فيروس كورونا للأطباء في مستشفيات جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة، كما تسلل لمعهد القلب ومعهد الأورام، ومستشفى الزيتون وأسوان وقنا والصدر بدكرنس بالدقهلية، وكذلك لمستشفيات جامعة بنها التي شهدت إصابة 16 من الأطباء وإضراب عدد كبير من الممرضات.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت الاثنين، عن تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعهم مصريون، و20 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الاثنين بلغ 4782، شفي منهم 1236 وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وتوفي 337.