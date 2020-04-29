كورونا يواصل تسلله للجيش الأبيض بمصر.. أصاب زوجين طبيبين

واصل فيروس كورونا تسلله لمستشفيات مصر وأصاب أطباء جددا.

وأعلنت طبيبة تدعى منار سامي، طبيبة صدر مُقيمة بمستشفى "الأحرار" التعليمي، بمدينة الزقازيق، بالشرقية، شمال البلاد، إصابتها وزوجها الطبيب أحمد إبراهيم بفيروس "كورونا".

وذكرت أنها أصيبت بالعدوى جراء مخالطتها لمريض مصاب وانتقل الفيروس منها لزوجها الطبيب، وتم نقلهما إلى مستشفى "الباجور" للعزل الطبي بالمنوفية.

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وكان فيروس كورونا قد تسلل من قبل لمستشفيات النجيلة للعزل بمرسى مطروح شمال البلاد، ومستشفيات جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والقناة وبنها والمنصورة، ومعهدي الأورام والقلب، ومستشفيات العجمي بالإسكندرية، والزيتون بالقاهرة، وأسوان، ودمياط، ودكرنس بالدقهلية، وقنا، وأصاب العشرات من أفراد الطواقم الطبية.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء في تصريح سابق للعربية.نت: "إن أعداد الأطباء المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 91 طبيبا، و5 وفيات، في ظل التجاهل الشديد من جانب وزارة الصحة المصرية في حماية الطواقم الطبية التي تواجه الوباء القاتل بدون إجراءات وقائية لازمة".

وأضاف أن النقابة طالبت بضرورة تدخل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لحل تلك المشكلة، حماية لأرواح أفراد جيش مصر الأبيض، الذي يخوض المواجهة مع كورونا معزولا، وبدون إجراءات وقائية كاملة، وبلوائح مالية وإدارية متخبطة.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 260 إصابة جديدة بكورونا و22 حالة وفاة.

وذكرت أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا حتى الثلاثاء، في مصر بلغ 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.