كورونا يواصل تسلله لكنائس مصر.. إصابة قس ثالث ببني سويف

أعلنت مصادر كنسية إصابة قيادي كنسي بفيروس كورونا في مصر ليصبح القيادة الثالثة التي تصاب بالفيروس في البلاد.

وكشفت المصادر إصابة القس مكسيموس صبحي كاهن كنيسة السيدة العذراء بمطرانية بني سويف جنوب القاهرة، والبالغ من العمر 42 عاماً بفيروس كورونا، ونقله لمستشفى العجوزة للعزل.

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ولم تكشف المصادر سبب وطريقة نقل العدوى للقيادي الكنسي، خاصة أن الكنائس مغلقة منذ الشهر الماضي بقرار من البابا تواضروس، بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، ضمن إجراءات مواجهة كورونا، فيما يجري حالياً فحص المخالطين للقيادة الكنسية.

وكان فيروس كورونا قد أصاب من قبل قيادتين كنسيتين في دمياط وقنا.

وكشف مصدر كنسي بمطرانية دمياط شمال البلاد عن إصابة القمص صرابامون متري، وكيل المطرانية، بالوباء، وخضوعه للعلاج في مستشفى العزل الصحي ببلطيم.

وقال إن وكيل المطرانية أصيب بالفيروس ونقل لمستشفى العزل ببلطيم وحالته تتحسن، كما أصيبت أسرته أيضاً".

وأعلن عن إصابة القمص بيشوي ناروز كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم التابعة لمطرانية قنا، بفيروس كورونا ونقله لمستشفى العزل بأسوان.