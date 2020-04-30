مصر.. 269 إصابة جديدة بالوباء و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس عن تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 3 أجانب، و12 حالة وفاة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة إن جميع حالات الإصابة المسجلة بالفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية.

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كما ذكرت أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في البلاد حتى الخميس هو 5537، من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

إلى ذلك صرحت عن خروج 46 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1381 حالة حتى الخميس.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 1780، من ضمنهم الـ1381 متعافياً.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.