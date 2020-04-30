وصل كل الأقاليم.. كورونا يدخل آخر محافظة في مصر

ظلت المحافظة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا في مصر منذ الإعلان عن أول مصاب، لكن، اليوم الخميس، أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة وعزلها بمستشفى بئر العبد النموذجي.

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إلى ذلك، أوضحت فى بيان مديرية الصحة والسكان "أنه استمرارا لسياسة الشفافية فى تداول البيانات والمعلومات التى تنتهجها مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، وبشأن عزل حالة مشتبه بها بمستشفى بئر العبد النموذجي والاشتباه بإصابتها بمرض الكورونا المستجد، فقد قامت المستشفى بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقاً لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبهة، ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليا من عدمه وإرسالها للمعامل".

وذكر البيان، أنه وردت نتيجة تحليل العينة تفيد إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد، وقامت فرق الترصد بعمل التقصي الوبائي، وأعمال التطهير لمنزل الحالة، وإجراءات متابعة المخالطين لها.

تدابير مشددة

كان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء كان قد أعلن قبل شهر خلو المحافظة من فيروس كورونا وعدم تسجيل أي إصابات.

وأرجع ذلك للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة، من بينها تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية، ومنع إقامة حفلات الأعراس، وسرادقات العزاء، ومنع تشغيل النوادي والصالات المخصصة للأفراح وغيرها من المناسبات.

وأضاف أنه ومنذ اللحظة الأولى تقرر منع إقامة الفعاليات، التي تقيمها مجالس المدن، ووحدات الجهاز الإداري، وتشديد الإجراءات الوقائية في المنافذ البرية بالمحافظة، وخاصة منفذي رفح البري، والعوجة التجاري.

وأشار المحافظ إلى تخصيص 10 سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا إلي المستشفيات، معلنًا تخصيص مستشفي بئر العبد للعزل الطبي، بجانب تخصيص أسرة للعزل الطبي في مستشفيات العريش والشيخ زويد ونخل.