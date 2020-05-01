أحد ضحايا حادث سيناء الإرهابي تنبأ بموته.. وهذا ما كتبه

عقب ساعات قليلة من إعلان وقوع الحادث الإرهابي ببئر العبد بشمال سيناء مساء الخميس في مصر، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 10 عسكريين تداول أصدقاء أحد الجنود من ضحايا الحادث تدوينه له كانت هي آخر ما كتبه على صفحته الشخصية على الفيسبوك.

وكانت تدوينة الجندي مؤثرة وتحمل نبوءة بوفاته، حيث كتب "وسيشهد التاريخ اني قد ولدت ذكرآ وتربيت رجلا وعشت محاربًا وسأموت بطلآ إن شاء الله فكن من تكون فأنا لا ارى أحدًا".

وهزت التدوينة مشاعر المصريين الذين رثوا الجندي ونعوه، وقدموا واجب العزاء لأسرته في مدينة اخميم بمحافظة سوهاج، داعين لابنهم بالرحمة والمغفرة.

هذا وكان قد وقع انفجار مساء الخميس في مدينة بئر العبد بسيناء أسفر عن مقتل وإصابة 10عسكريين.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إن عبوة ناسفة إنفجرت بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها مقتل وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الضحايا والمصابين.

وقال على صفحته على موقع تويتر " لقد نالت يد الغدر من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، مضيفا أننا قادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.