أعلى حصيلة يومية في مصر.. 358 إصابة بكورونا و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائحة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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كما ذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى الجمعة وصل إلى 5895، من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 وفيات.

وصرحت الوزارة عن خروج 79 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1460 حتى اليوم الحمعة.

إلى ذلك أوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 1875، من ضمنهم الـ1460 متعافياً.

وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن الفيروس المستجد.