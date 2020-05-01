بالصور.. تعافي رضيع مصري مصاب بكوفيد 19

بدأ أصغر مصاب بفيروس كورونا في مصر، وهو رضيع عمره 40 يوماً يتماثل للشفاء، حيث تم إزالة جهاز التنفس الصناعي لأول مرة منذ دخوله المستشفى وإرضاعه.

وقال مصدر طبي بمستشفى تمي الأمديد للعزل بالدقهلية "للعربية.نت "إن الرضيع ويدعى خيري محمود خيري المرسي من قرية ديرب الخضر بمدينة بني عبيد، والذي دخل المستشفى قبل 5 أيام إثر إصابته بكورونا بدأت حالته تتحسن ويرضع صناعيا لأول مرة بعد إزالة جهاز التنفس الصناعي.

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هذا وكان قد أعلن مساء السبت في مصر تسجيل أصغر مصاب بفيروس كورونا في البلاد، وكان لرضيع عمره 35 يوما.

واستقبل مستشفى منية النصر، التابع لمحافظة الدقهلية، شمال البلاد حالة إيجابية لفيروس كورونا لطفل حديث الولادة، يبلغ من العمر 35 يومًا من قرية ديرب الخضر.

وذكر مصدر طبي أنه غير معلوم مصدر إصابة الرضيع بالفيروس، حيث وصل لأحد المستشفيات مصابا بالتهاب رئوي حاد، واشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وسارعت أسرته بنقله لمستشفى منية النصر حيث تم وضعه في الحضانة وإجراء تحليل فيروسات له لتتبين إصابته بكورونا.

أحد المهنئين

وأكد المصدر لـ"العربية.نت" أن الطفل تم عزله في غرفة خاصة لعدم نقل العدوى للرضع الآخرين، فيما تم سحب مسحات من أفراد أسرته لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا.

ورجح المصدر أن يكون الرضيع قد التقط العدوى من أحد المهنئين للأسرة بقدومه، حيث جرى العرف في قرى مصر على توافد لفيف من الزوار والمباركين للأسر في حالة قدوم مولود جديد لها، وإقامة حفل بمناسبة مرور أسبوع على ولادته.