داعش يتبنى استهداف مدرعة للجيش المصري بسيناء

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الجمعة مسؤوليته عن هجوم على مركبة عسكرية مصرية بشمال سيناء أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش.

وذكرت وكالة أنباء أعماق التابعة للداعش أن التنظيم استهدف مركبة مدرعة تابعة للجيش المصري أمس في بئر العبد بتفجير عبوة ناسفة لكنها لم تقدم دليلا أو تفاصيل عن عدد المشاركين في الهجوم.

موضوع يهمك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، الدول الأعضاء فى المنظمة وعددها 193 دولة إلى عدم تجاهل كبار السن... في ظل كورونا.. غوتيريش يدعو لاحترام حقوق هذه الفئة العرب و العالم

هذا ووقع انفجار في مدينة بئر العبد شمال سيناء، الخميس، أسفر عن مقتل وإصابة 10عسكريين.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها مقتل وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.