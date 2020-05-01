عملية نوعية في سيناء.. ومقتل إرهابيين شديدي الخطورة

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، الجمعة، تنفيذ عملية نوعية استهدفت بؤرة إرهابية في إحدى المزارع بشمال سيناء. وأوضح أن العملية أودت بإرهابيين اثنين شديدي الخطورة، إثر تبادل إطلاق النار.

كما لفت إلى أن العملية أتت استمراراً لجهود القوات الأمنية في مكافحة الإرهاب، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية في إحدى المزارع في المنطقة.

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إلى ذلك، أشار إلى أن القوى الأمنية عثرت على رشاش متعدد وجهاز لاسلكي وكمية من الذخائر، بحوزة الإرهابيين.

يأتي هذا بعد أن أدى تفجير عبوة ناسفة شمال سيناء، مساء الخميس إلى مقتل 8 من أفراد قوات الأمن. وقال المتحدث العسكري في حينه إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها مقتل وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.