مصر.. إصابة أسرتين كاملتين في البحيرة وسيناء

أعلنت السلطات المصرية إصابة أسرتين كاملتين بفيروس كورونا في البحيرة وجنوب سيناء، وتضم الأسرة الأولى 6 أفراد، فيما تتكون الثانية من 3 أفراد.

ففي محافظة البحيرة شمال القاهرة، أعلن كامل غطاس، رئيس مركز ومدينة الدلنجات التابعة للمحافظة، أن قرية أبو وافية التابعة للمدينة، شهدت إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كورونا.

موضوع يهمك في حين تسعى شركات العالم جاهدة لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا، تبتكر الدول شتى الطرق للتباعد الاجتماعي وهو الحل الأمثل في... قبعات طولها متر.. آخر صيحات التباعد الاجتماعي في الصين الأخيرة

وتضمنت الحالات المصابة رب الأسرة، الذى يعمل فى مجال تجارة قطع غيار السيارات ووالدته وزوجته و3 أبناء.

وعقب الإعلان عن إصابة الأسرة قامت السلطات بتكثيف أعمال نظافة وتطهير القرية ومنزل الأسرة والشوارع.

وفي محافظة جنوب سيناء اكتشفت السلطات إصابة أسرة مكونة من 3 أفراد بفيروس كورونا في مدينة شرم الشيخ عاصمة المحافظة.

إصابة طفلة عمرها 8 شهور

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن مديرية الصحة تلقت بلاغا حول الاشتباه بإصابة أحد الأشخاص بمدينة شرم الشيخ، وبتوقيع الكشف والفحص الطبي له تأكدت إصابته.

يدوره، أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم فحص زوجة وطفلة المصاب البالغة من العمر ثمانية أشهر لظهور الأعراض عليهم، حيث تأكدت إصابتهما بكورونا، مضيفا أنه تم إحالتهم جميعا لمستشفى العزل لتلقي العلاج وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الخميس تسجيل 269 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة.

وأضافت أن عدد المصابين بفيروس كورونا حتى الخميس، بلغ 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 392 حالة وفاة.