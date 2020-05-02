مصر تجهز 34 مستشفى لاستقبال مرضى كورونا

بدأت وزارة الصحة المصرية تأهيل وتطوير مستشفيات الحميات والصدر لاستقبال مصابي كورونا، وذلك بعد تزايد أعداد الحالات التي اقتربت من حاجز الـ6 آلاف.

وقررت الوزارة تجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر لتصبح مستشفيات عزل بشكل تدريجي، مع مبادرة للتوسع في المساحات الخضراء.

كما تفقدت وزيرة الصحة، هالة زايد، السبت، كلا من مستشفى حميات وصدر العباسية للوقوف على أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والأعمال الإنشائية لكل منهما.

وستقدم هذه المستشفيات كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة والعزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، إضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي، وفق الوزارة.

إلى ذلك أوضح مصدر رسمي في الوزارة أن مستشفى حميات العباسية، والتي تبلغ مساحتها 34 فداناً، يضم 63 سريراً بالأقسام الداخلية، وتم تزويدهم بـ22 سريراً إضافياً، كما يوجد 91 سريراً للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس في مبنى منفصل.

وأضاف المصدر أن الوزيرة تفقدت خطوط سير الحالات لكل من الحالات الإيجابية أو الحالات المشتبه في إصابتها، بداية من دخولهم إلى المستشفى وحتى فحصهم وتلقي الخدمة الطبية.

كما أشار إلى أنه تم تجهيز مستشفى صدر العباسية، والذي تبلغ مساحته 25 فداناً، لافتاً إلى أنه يوجد فيه مبنى لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا يضم 28 سريراً بقسم السيدات، و45 سريراً بقسم الرجال.

وكانت الوزارة قد أعلنت، الجمعة، تسجيل 358 إصابة جديدة بالفيروس و14 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائحة. وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى الجمعة وصل إلى 5895، من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 وفيات.