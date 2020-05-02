مصر تدرس تحديد مواعيد لفتح وغلق المحلات بعد كورونا

تدرس الحكومة المصرية تحديد مواعيد لفتح وغلق المحلات بعد انتهاء أزمة كورونا، بحيث لا تترك مفتوحة ليل نهار.

إلى ذلك، قال مساعد وزير التنمية المحلية في مصر، خالد قاسم، إنّ الوزارة تدرس حالياً مع المحافظات، كيفية الاستفادة بعد أزمة كورونا، في تحديد مواعيد جديدة لفتح وغلق المحلات العامة، لتنظيم الأمر وتحديد مواعيد يلتزم بها الجميع، لمنع الفوضى وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بحيث لا تترك المحلات التجارية مفتوحة على مدار 24 ساعة، كما كان قبل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف مساعد الوزير أن مقترح الحكومة يتضمن أن تفتح المحلات أبوابها صباحاً وتغلق مساء، ويتم دراسة مدة غلق المحلات وساعة الغلق، وهل سيكون هناك وقت ثابت تلتزم به كل المحافظات في فتح وغلق المحلات، أم سيتم مراعاة طبيعة المحافظات الساحلية نظراً لتنوع الأنشطة بها.

وأوضح أنه يجري دراسة طبيعة كل محافظة وأنشطتها لتحديد الموعد الأنسب لفتح وغلق المحلات، بما لا يؤثر على المواطنين وأصحاب المحلات.