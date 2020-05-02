مصر تنقل 4 تماثيل لأبي الهول إلى ميدان التحرير

قالت السلطات المصرية، السبت، إنها نقلت أربعة تماثيل قديمة لأبي الهول إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة.

في المقابل، انتقد علماء الآثار وغيرهم هذه الخطوة، معربين عن مخاوفهم من أن ارتفاع مستويات تلوث الهواء في المدينة قد يضر بالقطع الأثرية.

وقال مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن تماثيل أبو الهول ستبقى داخل صناديق خشبية حتى الكشف الرسمي عن أعمال التجديد بدون أن يذكر موعد حدوث ذلك.

كانت قد نقلت مسلة اكتشفت في دلتا النيل شمال القاهرة إلى الميدان العام الماضي. وتم نقل تماثيل أبو الهول إلى القاهرة من مدينة الأقصر الجنوبية للترميم.

وتقوم مصر ببناء متحف جديد بالقرب من أهرامات الجيزة لعرض تراثها الفرعوني. والقطعة المركزية في المجموعة هي تمثال شاهق لرمسيس الثاني، الذي كان يوجد في السابق في ساحة أخرى بوسط القاهرة بجوار محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة.