مصر: حالات حرجة استجابت للعلاج بالبلازما

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أن هناك حالات حرجة مصابة بفيروس كورونا المستجد استجابت للعلاج بالبلازما، مؤكدة أنه إذا أثبتت التجربة نجاحها سيتم التعميم.

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وقالت الوزيرة المصرية في تصريحات إعلامية مساء أمس الجمعة إن هناك نمطا جديدا سنعيشه، بشكل مؤقت لحين ظهور أدوية وتطعيمات للفيروس، حتى فى الإجراءات التى ستتم فى المطارات والأماكن العامة، وسيكون هناك قياس مستمر لدرجات الحرارة، وضرورة تواجد المطهرات فى كل الأماكن العامة، مثل الأندية ومراكز الشباب، وسيتم محاسبة كل مسؤول على تلك الإجراءات، وسيكون هناك بعد آخر للأمر.

وناشدت وزيرة الصحة المصريين الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والحفاظ على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة والحوامل وأصحاب المناعة الضعيفة، مشيرة إلى أنه أكثر من 85% من المصابين لا يظهر عليهم أعراض الفيروس نهائياً، وأن هناك أكثر من 5 حالات ولادة فى مستشفيات الحظر الصحي.

كانت مصر قد أعلنت أمس الجمعة أكبر حصيلة لمصابي ووفيات كورونا، حيث سجلت 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما ذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى الجمعة وصل إلى 5895، من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 وفيات.