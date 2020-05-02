مصر.. 298 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، عن تسجيل 298 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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كما ذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالوباء حتى السبت هو 6193 حالة، من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وصرحت الوزارة عن خروج 62 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1522 حتى اليوم.

إلى ذلك أوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 1970، من ضمنهم الـ1522 متعافياً.

وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.