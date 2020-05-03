مصر .. 14 وفاة و272 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل 272 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و14 حالة وفاة.

وكشفت في بيان رسمي خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مضيفة أن إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 1562 حالة حتى اليوم الأحد.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الأحد، بلغ 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.