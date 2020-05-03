مقتل 18 إرهابياً في اشتباكات مع الأمن المصري بسيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، فجر الأحد، مقتل 18 إرهابياً في تبادل لإطلاق النار لدى استهداف وكرهم في محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقالت إنه تم العثور على أسلحة وذخيرة بحوزة الإرهابيين الذين تبادلوا إطلاق النيران مع القوات عند مداهمة الوكر.

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وأوضحت الوزارة، أنه تم العثور على 13 سلاحا آليا و3 عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وكان قد وقع انفجار في مدينة بئر العبد شمال سيناء، الخميس، أسفر عن مقتل وإصابة 10عسكريين، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن عبوة ناسفة انفجرت بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها مقتل وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وذكر أن قوات الجيش تواصل عملياتها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن البلاد.