الطبيب الثامن.. وفاة أستاذ جراحة مخ بطب الأزهر بكورونا

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الطبيب الثامن في مصر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وكشف مصدر مسؤول بنقابة الأطباء المصرية للعربية.نت أن النقابة تلقت نبأ وفاة الدكتور محمود محمود الهنداوي أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وأضاف أن أستاذ جراحة المخ والأعصاب أصيب بالفيروس خلال عمله، وإثر مخالطته لمريض مصاب .

موضوع يهمك قصة إنسانية مؤثرة تشهدها أسوار مستشفى العجمي بالإسكندرية شمال مصر يومياً ومنذ 65 يوماً وحتى الآن.قبل 65 يوما تم تكليف... مصر.. قصة مؤثرة لطبيبة فصلتها الأسوار وكورونا عن عائلتها سوشيال ميديا

وكانت مصر قد شهدت وفاة طبيبين يوم الجمعة الماضي بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت النقابة يوم الجمعة وفاة الدكتور ممدوح أحمد استشاري جراحة العظام بسوهاج ومدير الإسعاف بالمحافظة، في مستشفى العزل بأبو تيج في أسيوط متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما أعلنت جامعة القاهرة وفاة وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع وأحد أشهر أطباء الأطفال، هشام الساكت، متأثراً بإصابته بكورونا.

يشار إلى أن نقابة الأطباء ذكرت من قبل أن عدد الأطباء المصابين بالفيروس ارتفع إلى 91 مصاباً، مطالبة رئيس الوزراء بالتشدد في توفير الحماية اللازمة للأطباء والطواقم الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حمايتهم من التقاط العدوى خلال أداء واجبهم الوطني والإنساني في مواجهة الوباء.