مصر.. دمرنا 3 آلاف نفق مع قطاع غزة يتسلل منها الإرهابيون

أعلنت مصر قرب الانتهاء من بناء منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة وعن تدمير 3 آلاف نفق يتسلل منها الإرهابيون إلى الأراضي المصرية.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري إن مصر قاربت على الانتهاء من بناء منطقة عازلة على حدوها مع قطاع غزة عند مدينة رفح الحدودية، بعمق 5 كيلومترات، لمنع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة والذخائر.

وأضاف في تصريحات إعلامية له مساء الأحد أنه تم تدمير واكتشاف عدد من فتحات الأنفاق على الشريط الحدودي برفح، كانت تستخدم لتهديد الأمن القومي المصري وتستخدم لتهريب أسلحة وذخائر ومخدرات، مشيرا إلى أنه كانت هناك فتحات يصل طولها 3 كيلومترات وأكثر بأعماق 30 مترا تحت الأرض.

وقال إنه ومع قرب الانتهاء من بناء المنطقة العازلة سينتهي خطر الأنفاق وسيتم الحد تماما من تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب أسلحة وذخائر .

وذكر المتحدث العسكري أن القوات المسلحة نجحت في تدمير وإحباط 630 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات على طرق التحرك بسيناء، بجانب اكتشاف 228 مخبأ، و116 عربة دفع رباعي، على الاتجاهات الاستراتيجية الجنوبية والشرقية والغربية، كان بعضها يحاول اختراق الحدود للوصول للعمق، وبعضها محمل بعناصر إرهابية لاستهداف القوات والمنشآت الحيوية.

وبدأت السلطات المصرية نهاية العام 2014 في إقامة منطقة حدودية عازلة مع قطاع غزة بعمق 500 متر وبطول 14 كيلومترا لمنع تسلل الإرهابيين.

وقامت السلطات بعملية إخلاء لبعض السكان المتضررين والمقيمين في المنطقة الحدودية برفح إلى داخل سيناء، مع نشر المزيد من الأكمنة الثابتة والمتحركة للجيش والشرطة، ودعمها بأسلحة متطورة، وتكثيف طلعات الطيران للتمشيط المستمر للمناطق الحدودية وكافة مناطق سيناء.

وقرر مجلس مدينة رفح بشمال سيناء استقبال طلبات المواطنين المقيمين بمنطقة الشريط الحدودي وبعمق 500 متر من خط الحدود لتعويضهم عن منازلهم التي تم إخلاؤها، وتم التعويض من خلال 3 خيارات، وهي الاستبدال بقطعة أرض، أو شقة بديلة، أو مبلغ مالي، فيما ذكرت مصادر رسمية بشمال سيناء لـ "العربية.نت" أن المحافظة خصصت أكثر من مليار و380 مليون جنيه تعويضات للأهالي، لتوفير سكن بديل، بالإضافة إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم حاليا بإنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية للأهالي.

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يشار إلى أن الجيش المصري أعلن أمس الأحد تصفية 126 إرهابيا خلال مداهمات في سيناء.

وقال المتحدث العسكري، إن قوات الجيش نفذت 22 مداهمة و16 عملية نوعية في سيناء، أسفرت عن مقتل 126 إرهابيا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء .

وقال إن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعي، منها 34 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، و62 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و20 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

هجوم بئر العبد

وأعلن الجيش الخميس الماضي مقتل 10 عسكريين في انفجار استهدف مركبتهم في مدينة بئر العبد بسيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها مقتل وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وتواجه مصر تنظيمات إرهابية مسلحة في سيناء منذ العام 2013 وذلك عقب الإطاحة بحكم الإخوان وعزل الرئيس الراحل محمد مرسي.