مقتل اثنين من مواطني رفح على يد داعشيين بسيناء

قُتل مدنيان من أبناء قبائل سيناء وأصيب ثالث في اشتباكات مع عناصر داعشية برفح.

وذكر مصدران قبليان أن اثنين من أبناء قبيلة الترابين قتلا في اشتباكات مع عناصر داعشية كانت مختبئة في منطقة العجراء جنوب رفح، فيما أصيب ثالث، وذلك قبل موعد الإفطار بلحظات.

وأضافا أن أبناء القبيلة لاحظوا تحركات مريبة في المنطقة وبتتبعها رصدوا عناصر داعشية، وتم الاشتباك معها حيث جرت اشتباكات أطلق بعدها عناصر داعش النيران على أبناء القبيلة ولاذوا بالفرار .

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وكانت مصادر قبلية قد أعلنت نهاية مارس الماضي مقتل فارس الأنصاري أخطر قيادي داعشي بسيناء على يد قوات الجيش في نفس المنطقة.

وذكرت المصادر لـ"العربية.نت" وقتها أن قوات الجيش تمكنت من حصار القيادي الداعشي داخل وكر اختبائه بمنطقة العجراء جنوب رفح حيث بادر بإطلاق النيران على القوات التي بادلته إطلاق النار وأردته و5 من مرافقيه قتلى.

وذكرت المصادر القبلية أن الداعشي القتيل هو أمير التنظيم برفح والمخطط للعديد من العمليات الإرهابية التي ارتكبت داخل سيناء.

وتأتي اشتباكات الاثنين بعد ساعات من إعلان الجيش المصري تصفية 126 إرهابيا خلال مداهمات في سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، إن قوات الجيش نفذت 22 مداهمة و16 عملية نوعية في سيناء، أسفرت عن مقتل 126 إرهابيا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء .