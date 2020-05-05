مصر تسجل 388 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7201 حالة، كما سجلت مصر 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 452.

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وأعلنت وزارة الصحة شفاء 98 من المصابين بفيروس كورونا وخروجهم مستشفيات العزل بينهم أجنبي، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 1730 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.