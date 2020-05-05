مصر: سنعيد جميع العالقين بالخارج قبل العيد

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إن السلطات تعمل على عودة المصريين العالقين بالخارج في أسرع وقت، الذين ينطبق عليهم الشروط ويعطى لهم الأولوية، وهناك فئة من المصريين في دول الخليج فى ظل أزمة فيروس كورونا، وأدت الحاجة إلى عودتهم وفقد وظائهم.

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وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي أن الدول يجب أن تراعي الظروف الخاصة والاعتبارات الطبية التى تتيح العودة المنتظمة وتوفير الرعاية الصحية لهم، دون التأثير على الدولة المضيفة أو على أجهزة الدولة المصرية في توفير الرعاية الصحية.

وأوضح شكري، أن الحكومة ولجنة متابعة المصريين العالقين مستمرة في العمل، ومتابعة أوضاع المصريين في الخارج، لحين عودتهم من الخارج.

من جهتها، قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم إن هناك جماعات مغرضة تحاول زعزعة ثقة المواطنين بالخارج في الدولة المصرية، مشددة على أن مصر لا تغلق وجهها أمام مواطن يرغب في العودة.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال نفس المؤتمر الصحافى، أن العمل جارٍ على إعادة المصريين العالقين بالخارج قبل العيد، موضحة أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء لمتابعة هذه الملف، وإعادة المصريين بالخارج رغم إمكانيات الدولة المصرية في ظل أزمة فيروس كورونا.