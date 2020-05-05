وفاة نقيب القراء في مصر محمد محمود الطبلاوي

نعت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي في تويتر، الثلاثاء، نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم الشيخ محمد محمود الطبلاوي عن عمر ناهز 85 عاماً.

وقالت الدار في التغريدة: "ننعى بقلب راضٍ بقضاء الله القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر".

موضوع يهمك قال القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي شيخ المقرئين ونقيب القراء، إن مصر ما زالت تحتل مكان الصدارة في عالم التلاوة، وليس... الطبلاوي: قلت لـ"مرسي" العاقل من اتعظ بغيره مصر

"أشهر المقرئين"

وولد الطبلاوي، في 14 نوفمبر من عام 1934، في قرية ميت عقبة بمحافظة الجيزة، والتحق بالإذاعة المصرية قارئاً للقرآن الكريم في فترة الستينيات.

كما يعرف بأنه من أشهر المقرئين الذين يتم دعوتهم لإحياء المناسبات الدينية ومراسم العزاء، إلا أنه توقف عن القراءة في السنوات الأخيرة بعد تدهور حالته الصحية.

الأزهر ينعى الراحل

إلى ذلك نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشيخ محمود الطبلاوي، مؤكداً أن الراحل علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة.

وأضاف شيخ الأزهر أن الشيخ الطبلاوي سيظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين، وسيبقى صوته العذب مقصداً للجميع.

يذكر أن محمد السعاتي، المتحدث باسم النقابة، كان قد أشار في بيان صحافي، إلى أن التفاصيل الخاصة بالعزاء سوف تعلن لاحقاً.