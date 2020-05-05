كورونا يضرب قيادات جامعية جديدة بمصر

أعلنت جامعة القاهرة إصابة وكيل كلية طب الأسنان في الجامعة بفيروس كورونا.

وأعلن الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، رصدت المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان الذي أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا و تم الإعلان عن إصابته من قبل وبلغ عددهم 31 مخالطا.

وقال إن لجنة مكافحة العدوى أجرت مسحات وتحاليل لهم حيث أثبتت المسحة سلبية العينات لكافة المخالطين، عدا حالة واحدة أثبتت إيجابيتها وإصابتها بفيروس كورونا وهو الدكتور عصام عزيز وكيل كلية طب الفم والأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وذكر أنه تم إحالة وكيل الكلية لمستشفى قصر العيني الفرنساوي المخصصة لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد طه مدير عام المستشفيات، أنه فور التأكد من إصابة وكيل طب الأسنان، تم تحويله إلى مستشفى الفرنساوي للعزل لاتخاذ الإجراءات الطبية المعمول بها لعلاج فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر كافة الرعاية الطبية اللازمة.

وكان فيروس كورونا قد تسلل إلى قيادات الكليات الجامعية، حيث أعلنت جامعة القاهرة وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وإصابة عميد كلية طب الأسنان.

وأعلنت جامعة الأزهر الاثنين وفاة الدكتور محمود محمود الهنداوي أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتسلل الفيروس من قبل لمعهد الأورام الطبي التابع لجامعة القاهرة، حيث أصاب 17 من الطاقم الطبي، كما أصاب أطباء بجامعات الأزهر وعين شمس وبنها والقناة والمنصورة، فيما أعلنت نقابة الأطباء أن عدد الأطباء من ضحايا الفيروس ارتفع إلى 8 وفيات 96 مصابا.