 مصر ستعيد مخالفي الكويت.. وتتحمل حجر العائدين بشرط

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، أن الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي في المدن الجامعية ونزل الشباب.

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وقال إن من يرغب في الإقامة بفندق فعلى نفقته الخاصة مؤكدًا أن الدولة قامت بترتيبات كثيرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تعود إلى البلاد خاصة مع تأكيد وزارة الصحة ضرورة عزل كل العائدين من الخارج.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع عدد من الوزراء لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، حيث أكد أن الدولة بدأت منذ فترة في تنظيم رحلات لعودة نحو 3500 مصري من العالقين، ممن تم تسجيل بياناتهم في السفارات والقنصليات، ثم بدأت تظهر بعض الأعداد الأخرى حالياً، وسنعمل على تنظيم عودتهم.

وأوضح أنه تم التنسيق منذ فترة مع الجانب الكويتي بهدف عودة عدد من المصريين العاملين الذين لم يوفقوا أوضاع إقامتهم هناك، وبدأت من اليوم الثلاثاء طائرات لعودة هؤلاء المصريين، حيث تم تجهيز عدد من المدن الجامعية لعزلهم، وهناك تنسيق بين الوزارات المعنية، بهدف الإشراف الطبي عليهم وإعاشتهم.

من جانبه أشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن العاملين المصريين في الخارج ساهموا بشكل واضح في تحقيق التنمية الاقتصادية، وسد العجز بالعديد من المهن في الدول التي يعملون بها، ونجحوا في إثبات كفاءتهم وقدرتهم على العمل بمهارة فائقة في تخصصات مهمة بتلك الدول، ونظرا للظروف التي تمر بها بعض الدول نتيجة انتشار فيروس كورونا، تم إنهاء تعاقد عدد من العاملين المصريين بها، ويتم الترتيب لعودتهم حاليا.