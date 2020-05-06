جدل في مصر بعد اقتراح تحويل الصيادلة لأطباء!

كشفت نقابة الأطباء المصرية عن وجود مقترح بتحويل الصيادلة إلى أطباء لدعم جهود "الجيش الأبيض" في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت النقابة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الثلاثاء، إن هناك مقترحاً تقدمت به جهات حكومية بإمكانية تحويل الصيادلة إلى أطباء بعد حصولهم على دراسات معادلة، لدعم ومساندة جهود الأطباء في مواجهة الوباء، معلنة رفضها رسمياً لهذا المقترح، مؤكدة أنه يضر بصحة المواطن.

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كما أضافت أنه "من المعلوم أن كل فئة من فئات الفريق الطبي لها دور هام جداً تقوم به فعلاً، وتمارسه طبقاً للأصول العلمية والمهنية وطبقاً لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل أخرى"، مشددة على أنه لا يجوز القول إن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة.

إلى ذلك اعتبرت أن "هذا الأمر سيضر بسمعة مصر الطبية، حيث لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالي فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسؤولاً عن أرواح المصريين، فعليه أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخیصا لمزاولة المهنة".

يذكر أن النقابة كانت أعلنت وفاة 8 أطباء وإصابة 95 آخرين بالفيروس خلال تأدية عملهم في مواجهة كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 388 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع عدد المصابين إلى 7201، كما سجلت 16 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 452.