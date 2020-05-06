مصر.. شمال سيناء يسجل إصابة ثانية بكورونا

أعلنت السلطات في مصر، الثلاثاء، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة شمال سيناء، وهي المحافظة الوحيدة التي بقيت خالية تماما من الفيروس لأكثر من شهرين.

وتم الإعلان عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا في مدينة بئر العبد بشمال سيناء لفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، تقيم بشارع مركز الشباب بالمدينة.

موضوع يهمك قُتل مدنيان من أبناء قبائل سيناء وأصيب ثالث في اشتباكات مع عناصر داعشية برفح.وذكر مصدران قبليان أن اثنين من أبناء قبيلة... مقتل اثنين من مواطني رفح على يد داعشيين بسيناء مصر

بدورها، قامت السلطات بتطهير وتعقيم منزل المصابة، والمنازل المجاورة، ورصد وفحص المخالطين.

يشار إلى أن مصادر قبلية في المحافظة كانت كشفت سابقا لـ"العربية.نت"، تفاصيل ظهور أول إصابة بكورونا في المحافظة.

وقالت إن المريضة المصابة بكورونا وهي الحالة صفر في المحافظة، تبلغ من العمر 66 عاماً، وتقيم في مدينة بئر العبد، ولم تسافر أو تغادرها منذ 28 يوماً.

كما ذكروا أن السيدة المصابة لم تكن تتردد طيلة الفترة الماضية سوى على منزل ابنتها وعيادة طبية قريبة من مسكنها، مؤكدين أن إصابتها أثارت الحيرة في كيفية تسلل الفيروس إليها، رغم عدم مخالطتها لعدد كبير من المواطنين وعدم خروجها من منزلها إلا للضرورة، وفي ظل خلو المدينة والمحافظة كلها من أي إصابات.

وكانت وزارة الصحة في مصر، قد أعلنت الثلاثاء، تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7201 حالة، كما سجلت 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 452.