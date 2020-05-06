مصر.. 17 وفاة و387 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة.

وكشفت أن إجمالي المصابين، بلغ 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

كما أكدت الوزارة خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافياً.