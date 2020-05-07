الأزهر يلغي تعيين قيادي إخواني رئيساً لأكاديمية الدعاة

تراجع الأزهر الشريف عن تعيين قيادي إخواني كان يعمل أستاذاً بالجامعة لرئاسة أكاديمية الدعاة التابعة للأزهر.

وقرر الأزهر قبل أيام ندب الدكتور عطا عبد العاطي محمد محمد السنباطي، العميد السابق لكلية الدراسات العليا وأستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، للعمل رئيسًا لأكاديمية الأزهر لتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة والوعاظ، وباحثي وأمناء الفتوى، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.

وعقب إعلان تعيين العميد السابق لكلية الدراسات رئيساً لأكاديمية الدعاة، خرجت صفحات وحسابات على مواقع التواصل، تكشف هويته وتعيد نشر تغريدات سابقة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل يدعم فيها جماعة الإخوان واعتصام رابعة، وينتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة.

وتبين أن الدكتور السنباطي هو أحد المنتمين لجماعة الإخوان وكان مرشحا لعضوية إحدى لجانها الإدارية.

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وعقب الكشف عن هويته دشن رواد مواقع التواصل حملات لإلغاء تعيين القيادي الإخواني في منصبه الجديد كرئيس لهيئة وأكاديمية الدعاة، ومنع تسلمه العمل بشكل رسمي، خشية انتشار الفكر الإخواني بين الدعاة وخريجي الأزهر .

وعصر اليوم الخميس، قرر الأزهر إلغاء تعيين الدكتور السنباطي، وتكليف الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، برئاسة أكاديمية الأزهر لتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، بالإضافة لعمله.