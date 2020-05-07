رئيس الأركان يتفقد كمائن سيناء.. "لا تهاون بمواجهة الإرهاب"

تفقّد رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد اليوم الخميس عدداً من الكمائن والارتكازات الأمنية بشمال سيناء، مشدداً على أنه لا تهاون في مواجهة الإرهاب وحماية أمن مصر.

والتقى رئيس الأركان مع عناصر مكافحة الإرهاب في شمال سيناء وعدد من القادة والضباط وضباط الصف والجنود، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكى لدورهم في تطهير سيناء من الإرهاب.

وأكد أن "الدفاع عن الوطن ومقدراته وحماية أمنه القومي هي المهمة المقدسة لرجال القوات المسلحة التي لا تهاون فيها تحت مختلف الظروف"، مذكّراً بما حققته القوات المسلحة من "ضربات ناجحة ضد الجماعات الإرهابية على أرض سيناء".

وأثني رئيس الأركان على الدور الذي يقدمه أبناء سيناء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية داخل منطقتهم.

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وفى سياق متصل، تفقد رئيس الأركان مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية التي تنفذها القوات على مدار الساعة هناك، كما تفقد عدداً من الكمائن ونقاط الارتكاز الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية لأفراد القوات المسلحة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي.

وكان الجيش المصري قد أعلن الأحد الماضي تصفية 126 إرهابياً خلال مداهمات في سيناء.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي حينها إن قوات الجيش نفذت 22 مداهمة و16 عملية نوعية في شمال ووسط سيناء أسفرت عن مقتل 126 إرهابياً عُثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير.

وتواجه مصر تنظيمات إرهابية مسلحة في سيناء منذ العام 2013 وذلك عقب الإطاحة بحكم الإخوان وعزل الرئيس الراحل محمد مرسي.