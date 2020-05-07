كورونا.. مصر تمدد حظر التجول الليلي حتى نهاية رمضان

مددت مصر، الخميس، العمل بحظر التجول الليلي حتى نهاية شهر رمضان في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرار مد العمل بحظر التجول الليلي حتى نهاية شهر رمضان، وذلك في إطار جهود الدولة الحثيثة لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد.

كما شدد مدبولي على أنه سيكون هناك عقوبات صارمة في الفترة المقبلة إذا لم يلتزم المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أصرت منذ اللحظة الأولى على التوازن بين صحة المواطن، ودوران عجلة الاقتصاد، وأن الدول التي اتخدت سيناريو الحظر الكامل واجهت مشاكل كثيرة على مستوى الاقتصاد وشاهدنا اختفاء السلع الرئيسية من دول متقدمة.

وأضاف: تكبدنا أعباء مثل كل دول العالم، وسعينا لبذل كل الجهد، حتى لا يشعر المواطنين بأي أعباء، وقدمنا تسهيلات كثيرة لقطاع الاقتصاد.

وأشار مدبولي أنه في حالة استمرار أزمة كورونا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار فيروس كورونا، وشدد على ضرورة التطبيق الحازم للاجراءات للحد من انتشار كورونا، كما سيتم تطبيق عقوبات على المواطنين و المنشآت في حالة عدم الالتزام بإجراءات كورونا.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، الأربعاء، تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة.

موضوع يهمك لم يندب لاعب الكرة المصري حظه العاثر بتوقف النشاط الكروي في بلاده والعالم كله بسبب تفشي وباء كورونا، وما تبعه من توقف... بسبب كورونا.. لاعب كرة مصري يعمل بالبناء وبيع الكنافة مصر

وكشفت أن إجمالي المصابين، بلغ 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

كما أكدت الوزارة خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافياً.