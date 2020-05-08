القبض على إخواني هارب بأوكرانيا تمهيدا لترحيله إلى مصر

ألقت السلطات الأوكرانية مساء الخميس القبض على إخواني مصري هارب، ومدان قضائيا لتورطه في عمليات عنف وإرهاب في مصر.

وذكرت مصادر مصرية لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن السلطات الأوكرانية القت القبض على الإخواني الهارب معتز محمد ربيع، الذي شارك في عمليات عنف وإرهاب بمحافظة الفيوم، وهرب إلى أوكرانيا، حيث استقر هناك بمساعدة قيادات إخوانية، ويدرس حاليا في كلية طب الأسنان وتزوج من مواطنة أوكرانية.

وقالت إن السلطات تقدمت بمذكرة رسمية عبر جهاز الإنتربول الدولي، تطلب فيه رسميا القبض عليه، وتسليمه إلى القاهرة، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وكشفت عناصر وقيادات إخوانية مصرية في تركيا أن أجهزة الأمن الأوكرانية القت القبض على الإخواني عصر الخميس في محطة للقطارات بمنطقة بولتافا، بتهمة التجسس، ونشر أفكار دينية، مطالبة السلطات الأوكرانية بعدم ترحيله أو تسليمه إلى القاهرة.

مفاوضات مصرية - أوكرانية

وطالبت جماعة الإخوان منظمات دولية بالضغط على السلطات الأوكرانية لمنع تسليم الاخواني الهارب، معلنة أن هناك مفاوضات تجري حاليا بين الجانبين المصري والأوكراني لتسليم الشاب الإخواني للقاهرة، مقابل موافقة مصر على تسليم مواطن أوكراني محتجز لديها يدعى ادوارد تشيكوس قبض عليه في القاهرة في مارس من العام 2012، بتهمة المشاركة في أعمال شغب.

وكانت مصر قد تسلمت من قبل 5 من عناصر جماعة الإخوان الفارين إلى ماليزيا تورطوا في اعمال عنف وشغب ومحكوم عليهم في قضايا عنف.

وكشفت قيادات إخوانية تقيم في تركيا هوية 4 منهم، وهم: عبد الرحمن عبد العزيز أحمد مصطفى، وعبدالله محمد هشام مصطفى، ومحمد عبد العزيز فتحي عيد، وعزمي السيد محمد إبراهيم، مؤكدين أن أسرهم وعائلاتهم استغاثوا بقيادات الإخوان في تركيا وقطر وماليزيا لوقف ترحيلهم لمصر خشية تعرضهم للسجن.

وألقت السلطات الماليزية القبض على هؤلاء ضمن 20 أخرين من عناصر جماعة الإخوان لمخالفتهم قواعد وقوانين الإقامة في البلاد، لكن قيادات الإخوان المقيمين في تركيا توسطوا للإبقاء على 16 فقط من هؤلاء بحجة أنهم ينتمون للجماعة، فيما أعلنوا تبرؤهم من الأربعة الآخرين بزعم أنهم ينتمون لجماعات متشددة.

هزة داخلية عنيفة

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وتعرضت جماعة الإخوان لهزة داخلية عنيفة قبل أكثر من عام، بعد ترحيل السلطات التركية للشاب محمد عبد الحفيظ المحكوم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري، كما تعرضت لأزمة أخرى عقب القبض على إحدى خلاياها في الكويت وترحيل 11منهم إلى مصر.

وأعلنت السلطات الكويتية ضبط خلیة إرهابية تتبع تنظيم الإخوان، ویحمل أعضاؤها الجنسية المصرية، وصدر في حقهم أحكام قضائية وصلت إلى 15 عاما.

ووجه عدد كبير من شباب وعناصر جماعة الإخوان الهاربين في تركيا، استغاثات لقادة الجماعة للتدخل لدى السلطات الكويتية ومنع ترحيل عناصر الخلية إلى مصر، كما طالبوا بشن حملات عالمية عبر المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية للضغط على الكويت ومنع ترحيلهم، زاعمين أن ترحيلهم يجري لأسباب سياسية وليس جنائية.