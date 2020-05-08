مصر.. غلق مستشفى في الزقازيق 3 أيام بعد ظهور حالتي كورونا

كشف الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، كواليس غلق مستشفى القلب والصدر بمستشفيات الجامعة لثلاثة أيام، لتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المُكثفة.

وقال رئيس الجامعة في بيان له، اليوم الجمعة، إن قرار الغلق يأتي بعد ظهور حالتين إيجابيتين تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا المُستجد بين أفراد أطقم التمريض بالمستشفى.

وفي وقتٍ سابق، تأكدت إصابة 5 حالات، جميعها لإناث بقطاع التمريض وموظفات بالجامعة، بفيروس كورونا المُستجد، قبل أن يرتفع العديد لـ 7 حالات بالإصابتين اللتين تأكدت إيجابيتهما بمبنى القلب والصدر.