وفاة طبيب مصري في الكويت بكورونا.. ووزير الصحة ينعاه

إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ/ د. طارق حسين مخيمر ، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في م. زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) May 8, 2020

توفي اليوم الجمعة، طبيب مصري يعمل في الكويت، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، أعلن فيها وفاة الطبيب المصري طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في "مستشفى زين"، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

من جهته، كشف إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر، لـ"العربية.نت" أن الطبيب الراحل من أبناء مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، شمال العاصمة المصرية القاهرة، مشدداً على أنه "كان أحد الأطباء الناجحين في تخصصه".

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من جانبه، قال محمد مجدي مخيمر نجل شقيق الطبيب الراحل، لـ"العربية.نت"، إن عمه يبلغ من العمر 62 عاماً وكان يعمل في الكويت منذ 25 عاماً.

وأضاف أن عمّه أصيب قبل 12 يوماً بفيروس كورونا، وقد اشتدت حدة الأعراض عليه فدخل في عزلٍ قبل 10 أيام، وبعدها بيومين أدخِل إلى العناية المركزة، لكن حالته تدهورت ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الجمعة.

وأضاف أنه تم عزل أسرة الطبيب والمخالطين له منذ رصد إصابته، كما خضع الجميع للفحوصات اللازمة والتي أتت نتائجها سلبية.

من جهته، قال محمد طارق، نجل الطبيب المقيم معه في الكويت، لـ"العربية.نت" إنه سيتم دفن جثمان والده صباح غد في الكويت وسط إجراءات احترازية ووقائية.