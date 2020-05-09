وزيرة الصحة: مصر حجزت دفعة من دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية أن مصر حجزت دفعة من دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا .

وقالت إنه يتم متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن مصر حجزت دفعة أولى من دواء "ريمديسيفير" والذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأميركية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة المصرية أنه يجري حاليا استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وسيتم الإعلان عن النتائج أولًا بأول.

وتفقدت الوزيرة اليوم، السبت، سير العمل وأعمال التطوير بمستشفى حميات الإسكندرية، ضمن خطة الوزارة لتجهيز وتأهيل مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، حيث ستقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.

وشددت الوزيرة على أن تلك المستشفيات هي أساس المنظومة الصحية للتعامل مع الأمراض المعدية وسيتم استخدامها للتعايش مع فيروس كورونا لحين ظهور علاج أو لقاح.

وأشارت إلى أنه يتم تطوير وتجهيز كل من مستشفيات صدر المعمورة وكوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية لتقديم الخدمة الطبية كاملة لمصابي فيروس كورونا، مشددة على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واجراءات التباعد الاجتماعي.