وزير العدل المصري يقرر غلق محكمة بعد ظهور حالة كورونا

قرر المستشار، عمر مروان، وزير العدل المصري، السبت، غلق محكمة مدينة نصر الجزئية في القاهرة لمدة 14 يوماً لتعقيمها، وذلك بعد ظهور حالة إيجابية تحمل فيروس كورونا داخل المحكمة.

كما نقل وزير العدل جميع الجلسات التي كانت تعقد بمقر المحكمة إلى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس في ضواحي القاهرة.

وحسب مصادر قضائية لـ "العربية"، فقد تقرر القيام بتحاليل للعاملين في المحكمة، والحصول على مسح من المخالطين للحالة الإيجابية.

وبدأ العمل في تعقيم قاعات الجلسات بالمحكمة على نحو شامل، بدءا من اليوم السبت، وإبلاغ الموظفين بالحصول على إجازة لمدة 14 يوما.

وزير العدل قرر أيضا تزويد عدد من المحاكم ببوابات وأدوات تعقيم كاملة، وإجراء تطهير لجميع المباني القضائية بشكل كامل.