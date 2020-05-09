وفاة تاسع طبيب في مصر متأثراً بإصابته بكورونا

توفي مساء الجمعة تاسع طبيب في مصر، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وذكرت مصادر رسمية مصرية لـ العربية.نت أن الدكتور أحمد عزت دراز، مدير مستشفى السعديين المركزى السابق في محافظة الشرقية شمال البلاد، ونائب مدير الإدارة الصحية بمركز منيا القمح، توفي مساء الجمعة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلن عن إصابة الطبيب نهاية أبريل الماضي إثر مخالطته لمريض مصاب بكورونا، فيما تقرر دفنه صباح السبت في مسقط رأسه بقرية النعامنة، التابعة لمدينة منيا القمح، وسط إجراءات احترازية ووقائية .

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وكان الطبيب الراحل قد شغل عدة مناصب، منها مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بمنيا القمح ونائب مدير الإدارة.

وتوفي من قبل 8 أطباء مصريين متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، بينهم الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقا، والدكتور ممدوح أحمد استشاري جراحة العظام بسوهاج ومدير الإسعاف بالمحافظة، والدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب جامعة القاهرة وأستاذ جراحة الأطفال، إضافة للدكتور أشرف عدلي استشاري أمراض القلب بقنا، والدكتور أحمد اللواح أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب جامعة الأزهر.

وأعلنت نقابة الأطباء من قبل ارتفاع أعداد الأطباء ضحايا فيروس كورونا إلى 8 وفيات و95 مصابا.

ومساء الجمعة أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 495 حالة إيجابية جديدة لفيروس كوروناو21 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ ظهور الفيروس.

وكشفت أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى الجمعة، بلغ 8476 مصابا بينهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.