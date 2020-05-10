إصابة 35 من الطاقم الطبي لمستشفى مصري بكورونا

أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر، إصابة 35 من الطاقم الطبي لمستشفى مصري بفيروس كورونا .

وقال إن نتائج التحاليل أكدت إصابة 35 من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى الزهراء الجامعي بفيروس كورونا، موضحاً أنه تم إجراء 50 مسحة للأطباء العاملين بالمستشفى التابعة لجامعة الأزهر، وأظهرت النتائج إيجابية 35 منهم.

موضوع يهمك قرر بنك مصري إغلاق فرع له في العاصمة القاهرة، بعد إصابة 2 من موظفيه بفيروس كورونا.وأعلن طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة... غلق مقر فرع كامل لبنك مصري بسبب كورونا مصر

وأوضح أن من بين المصابين قيادات بكلية الطب بجامعة الأزهر والمستشفى، وعميدة كلية الطب بالأزهر بنات، ومدير الشؤون العلاجية، ومديرة العيادات، بالإضافة إلى 17 طبيباً وطبيبة، مشيرًا إلى أنه تم حجزهم في العزل بمستشفى الأزهر التخصصى.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت السبت، عن تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، حتى السبت، بلغ 8964 إصابة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.