البرلمان العربي يوثق انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين

وثق البرلمان العربي الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية للعام 2019.

وأصدر البرلمان تقريره السنوي، الأحد، عن الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية للعام ٢٠١٩، رصد فيه أبرز الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

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من جانبه، قال الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي إن التقرير تضمن ستة محاور رئيسية هي: مقتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال، واستمرار الحصار والقيود على حرية الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتقال وممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة غير الإنسانية.

وتضمن التقرير ممارسات الضم والاستيلاء على الأراضي بهدف الاستيطان، وهدم البيوت والمنشآت، والانتهاكات في مدينة القدس المحتلة.

كما طالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية بضرورة التحرك الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوة الاحتلال يومياً بحقه، منوهاً إلى أن التقرير تم طباعته بثلاث لغات وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية.

وقال إنه تم إرسال التقرير للمنظمات والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، معبراً عن أمله أن يُساهم التقرير في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن يكون أداة يتم الاستناد إليها أمام العالم أجمع لرصد وتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات والمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة.