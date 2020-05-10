بعد إصابته بكوفيد 19.. وفاة طبيب سوري يقيم في مصر

توفي طبيب سوري يقيم في مصر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا اليوم الأحد.

وأعلنت إدارة مستشفى النجيلة للعزل في مطروح شمال البلاد وفاة طبيب سوري الجنسية يقيم في مرسى مطروح ويعمل أخصائيًا للأمراض الباطنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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كما تبين أن الطبيب الراحل ويدعى حسان محمد حسان يبلغ من العمر 50 عاما، ويقيم بمنطقة السنوسية بمدينة الرحمة، كان قد أصيب بالعدوى إثر مخالطته لمريض مصاب داخل أحد المراكز الطبية الخاصة بالمنطقة.

وكان قد توفي مساء الجمعة طبيب مصري متأثرا بإصابته ليصبح الطبيب التاسع الذي يتوفى في مصر بسبب الجائحة.

وذكرت مصادر رسمية مصرية لـ"العربية.نت "أن الدكتور أحمد عزت دراز، مدير مستشفى السعديين المركزي السابق في محافظة الشرقية شمال البلاد، ونائب مدير الإدارة الصحية بمركز منيا القمح، توفي مساء الجمعة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ومن قبل توفي 8 أطباء مصريين متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، بينهم الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقا، والدكتور ممدوح أحمد استشاري جراحة العظام بسوهاج ومدير الإسعاف بالمحافظة، والدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب جامعة القاهرة وأستاذ جراحة الأطفال، إضافة للدكتور أشرف عدلي استشاري أمراض القلب بقنا، والدكتور أحمد اللواح أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب جامعة الأزهر.

هذا وأعلنت نقابة الأطباء ارتفاع أعداد الأطباء ضحايا فيروس كورونا إلى 9 وفيات وأكثر من 100مصاب.