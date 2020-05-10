غلق مقر فرع كامل لبنك مصري بسبب كورونا

قرر بنك مصري إغلاق فرع له في العاصمة القاهرة، بعد إصابة 2 من موظفيه بفيروس كورونا.

وأعلن طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، غلق فرع البنك بشارع طلعت حرب ولمدة 3أيام، بعد اكتشاف حالتين إيجابيتين من موظفي الفرع، وإجراء مسح لكافة العاملين للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم، مع القيام بكافة عمليات التعقيم الكامل لمقر الفرع على مدار 3 أيام متتابعة.

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وقرر البنك نقل خدمات الفرع لفرع آخر مجاور، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، مع تطهير وتعقيم ماكينات الصراف الآلي في كافة فروع البنك بمختلف أنحاء مصر.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت السبت، عن تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، حتى السبت، بلغ 8964 إصابة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 وفاة.