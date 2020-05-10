مصر تكرم ممرضة توفيت بكورونا.. إطلاق اسمها على مدرسة

قرر محافظ البحيرة شمال مصر، اللواء هشام أمنة، إطلاق اسم الممرضة عطيات محمد عربود، التي توفيت بكورونا، على مدرسة زاوية غزال للتمريض بدمنهور تكريماً لها.

وقالت المحافظة إن "الممرضة توفيت عقب إصابتها بالفيروس خلال تأديتها لعملها في خدمة المرضى بمستشفى الصدر بدمنهور، وأدت واجبها بكل أمانة وشجاعة لمواجهة كورونا وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى".

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يشار إلى أن عطيات كانت أصيبت بفيروس كورونا قبل أسبوعين، كما تبين إصابة أفراد أسرتها، الذين لا يزالون يتلقون العلاج في مستشفيات العزل.

إلى ذلك أوضحت نقيبة التمريض، كوثر محمود، أن عدد ضحايا طاقم التمريض في مصر جراء الوباء بلغ 50 إصابة و5 وفيات.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت مساء السبت تسجيل 488 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة. وقالت إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد حتى السبت بلغ 8964 إصابة، من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 وفاة.