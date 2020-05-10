مصر.. رحلات استثنائية لعودة العالقين في الكويت ولندن

تسير وزارة الطيران المدني في مصر، اليوم الأحد، رحلتين إلى كل من العاصمة البريطانية لندن وإلى دولة الكويت، وذلك لعودة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك عثر مواطنون يمنيون السبت على جثث 3 أشخاص تم قتلهم بطريقة وحشية، حيث ظهرت على أجسادهم آثار تعذيب، وتم إلقاؤهم في منطقة... تعذيب وحشي.. 3 جثث في البيضاء واتهامات للحوثيين اليمن

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران سوف تسير رحلتين إلى الكويت ولندن، حيث تعود رحلة الكويت إلى مطار القاهرة الدولي، ورحلة لندن إلى مطار مرسى علم، ومن المقرر أن يتم نقل جميع القادمين من الخارج إلى أماكن الحجر الصحي المخصص لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. وفق ما نقلت صحف محلية.



كانت مصر، أعلنت توقف حركة الطيران المدني، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.