ضبط أحد عناصرهم.. كيف ينشط الإخوان في أوكرانيا؟

بعد أن ألقت السلطات الأوكرانية، مساء الخميس الماضي، القبض على إخواني مصري هارب ومدان قضائياً لتورطه في عمليات عنف وإرهاب في مصر تمهيداً لتسليمه إلى القاهرة، كشفت التحقيقات أن هذا الإخواني، الذي يدرس طب الأسنان في أوكرانيا، يعمل في مسجد تابع لجمعية إخوانية، بهدف الإنفاق على نفسه وزوجته الأوكرانية.

وكشفت المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" أن الشاب معتز محمد ربيع، الذي اعتقلته أوكرانيا، وتجري مفاوضات لتسليمه إلى مصر، شارك في عمليات عنف وإرهاب بمحافظة الفيوم، ثم هرب إلى أوكرانيا، حيث استقر هناك بمساعدة قيادات إخوانية.

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وأكدت عناصر وقيادات إخوانية مصرية في تركيا أن أجهزة الأمن ألقت القبض على الإخواني عصر الخميس الماضي، في محطة للقطارات بمنطقة بولتافا، بتهمة التجسس، ونشر أفكار متطرفة، مطالبة السلطات الأوكرانية بعدم ترحيله أو تسليمه إلى القاهرة.

إلى ذلك، تضغط جماعة الإخوان عبر منظمات دولية على السلطات الأوكرانية لمنع الشاب الهارب، معلنة أن هناك مفاوضات تجري حاليا بين الجانبين المصري والأوكراني لتسليم الشاب الإخواني للقاهرة، مقابل موافقة مصر على تسليم مواطن أوكراني محتجز لديها يدعى إدوارد تشيكوس قبض عليه في القاهرة في مارس من العام 2012، بتهمة المشاركة في أعمال شغب.

اتحاد "الرائد"

ووفقا لمعلومات العربية.نت فإن معتز كان يعمل في مسجد تابع لجمعية إخوانية في مقاطعة بولتافا، تندرج ضمن 17 جمعية ومنظمة، تحت اتحاد يسمى "الرائد"، ويمثل مظلة لها في أوكرانيا، ومنها جمعية الفجر التي تعد أحد أذرع التنظيم الدولي للإخوان في دول أوروبا الشرقية.

ويكشف الموقع الرسمي للاتحاد تفاصيل عن نشأته حيث تأسس في فبراير من العام 1997، كما يقول لخدمة الجالية العربية والأقليات المسلمة والمجتمع الأوكراني عموما، ومحاولة تقديم الثقافة العربية والإسلامية بوجهها الصحيح العصري وتقديم أنشطة وفعاليات للجاليات العربية والإسلامية.

كما يشرف الاتحاد على 8 مراكز إسلامية متوزعة في العاصمة كييف، ومدينة سيمفروبل "عاصمة شبه جزيرة القرم"، ومدن أوديسا، وخاركوف، ودانيتسك، وفينيتسا، وزابروجيا، ولوغانسك، كما يشرف على مدارس ومعسكرات شبابية وعدة مساجد .

مخيمات لاستقطاب الشباب

إلى ذلك، ينظم الاتحاد وجمعية الفجر عدة مخيمات لاستقطاب الشباب المسلم والعربي المقيم في أوكرانيا، وتهيئته للانضمام لجماعة الإخوان.

تقام تلك المخيمات في الأول من شهر يونيو من كل عام، لمدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع حسب المدن، وتتضمن جملة من النشاطات التعليمية والثقافية والرياضية والترفيهية اليومية، ودروس دينية يلقيها قادة تابعون للتنظيم الدولي للإخوان والمنظمات الإسلامية.

يركز الاتحاد نشاطاته كذلك في مدينة دنيبرو التابعة لمنطقة دنيبروبيتروفسك وهي واحدة من أكبر المدن الأوكرانية، وتعد أحد المقاصد الرئيسية بالنسبة للطلاب الأجانب، من مسلمين وغيرهم.





يذكر أن الأوكراني سيران عريفوف، يتولى رئاسة الاتحاد حاليا، وهو أول رئيس للاتحاد من مسلمي أوكرانيا الأصليين.

وحسب سيرته الذاتية فهو من مواليد مدينة "نوفوروسيسك" بروسيا عام 1979، عاد مع أسرته إلى القرم بعد استقلال أوكرانيا عام 1991.



وقصد عام 1998 جامعة الجنان في لبنان، حيث درس العلوم الإسلامية، ثم تخرج فيها عام 2002، وعمل بعد تخرجه، إماما ومدرسا في المركز الثقافي الإسلامي، ومديرا لمركز "الرضوان" لتحفيظ القرآن بالقرم جنوب أوكرانيا حتى العام 2014.