صور.. كورونا يعزل 35 منزلاً بشارع في مصر

قررت السطات المصرية، اليوم الاثنين، فرض عزل صحي كامل على 35 منزلاً في مدينة المنيا جنوب البلاد.

إلى ذلك، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في بيان رسمي إن مديرية الصحة بدأت تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لعدد 35 منزلاً بشارع سيدى حبيب بمدينة المنيا، لمدة أسبوعين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا.

وأوضح المحافظ، أنه تم اتخاذ قرار الحجر الصحي لمنازل وسكان الشارع، بعد التأكد من إيجابية بعض العينات، حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين، ووضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لآخرين.

من جانبه، أوضح أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي، بعد تحديد الموقع السكني للحالات المؤكدة ومخالطينهم، كما تم التنسيق لتنفيذ أعمال التطهير وتطبيق إجراءات مكافحة العدوي تحسباً لظهور أعراض الإصابة على السكان المعزولين.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت مساء الأحد، تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9400 حالة مصابة و525وفاة.